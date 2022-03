Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında; milletimizin destansı kahramanlığını, bağımsızlık aşkını, fedakarlığını, birlik ve beraberliğini anlatan İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Savaşı döneminin adeta bir belgesi olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ‘Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisiyle kaleme aldığı, her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız; karanlık ufkun ardından doğacak şafağı bizlere müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemimizi ateşlemiştir” dedi.

İşgalci kuvvetlere karşı verilen mücadeleye rehber olan İstiklal Marşımızın her bir satırının büyük bir anlam ve öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Milletimizin dini, bayrağı ve toprakları uğruna başlattığı milli mücadeleden hareketle kaleme alınan ve aziz milletimizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde izah eden İstiklal Marşımızın ne zorluklar altında yazıldığı ve o dönemde milletimizin içerisinde bulunduğu durumu unutmamamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“İstiklal ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyiz” diyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve aziz şehitlerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

