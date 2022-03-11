Vangölü Aktivistleri Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Vangölü Aktivistleri Derneği ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Van Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Bilmez, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel katıldı. Van merkez ve kırsal ilçelerdeki okullarda çevre ve Van Gölü Havzası güzellikleri konferanslarının verilmesi hedeflenen protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Özel, paydaşı oldukları "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında Van merkez ve kırsal ilçelerde özel ve devlet eğitim kurumlarında temel düzeyde bilinçlendirici konferanslar vermeyi planladıklarını söyledi. Özel, “Öğrencilere çevre bilinci, doğa, çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzelliklerini öğreten eğitimler, sunu ve görsel medya kullanılarak belirlenecek okullara verilecektir. Van Valimize ve Van İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.

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