Yazar-Şair Engin, öğrencilerle buluştu

– Van’ın Özalp ilçesinde düzenlenen programla YazarŞair Leyla Mihrinaz Engin öğrencilerle buluştu.
Özalp Meslek Yüksekokulunun sinema ve konferans salonunda düzenlenen buluşmada, YazarŞair Engin, öğrencilere eğitim hayatında başarılı olabilmeleri ve kendilerini iyi ifade edebilmeleri için kitap okumaları gerektiğini vurguladı. Engin, kendi hayatından kesitler sunarak öğrencilere tecrübelerini paylaştı. Söyleşide yazmanın ve okumanın önemini belirten Engin, çocuk yaştan beri şiir yazdığını ve yazılan her şeyin kıymetli olduğunu belirtti. Yazdıkça geliştiğini olgunlaştığını ifade eden Engin, soru cevap şeklinde geçen buluşmanın ardından kitaplarını imzaladı.
Programın ardından Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç tarafından Engin’e plaket verildi.
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