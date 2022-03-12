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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’in İstiklal Marşı mesajı

İHA

Vali Bilmez’in İstiklal Marşı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutlamanın guru ve mutluluğunu yaşadığını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mesajının devamında, “Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk Milletine rehber olmaya devam edecektir. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu destanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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