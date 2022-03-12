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Tuşba Belediyesi’nden, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliği

İHA

Tuşba Belediyesi’nden, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla bir konferans düzenledi.
Belediye meclis salonunda düzenlenen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ tarafından verilen konferansa; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile gençler katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Başkan Akman, bayrak ve vatan sevgisinin bir tezahürü olan milli marşların, duyguların en güzel ifade edildiği mısralar olduğunu söyledi. Başkan Akman, “İstiklal Marşı, her okuduğumuzda bizleri yeniden heyecanlandırmakta ve milli duygularımıza tercüman olmaktadır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisiyle kaleme aldığı; her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız; bizlere aynı zamanda karanlık ufkun ardından doğacak şafağın müjdelemektedir” dedi.
YYÜ Doktor Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ tarafından verilen konferansı ile devam eden program, Başkan Akman tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ’a teşekkür plaketi vermesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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