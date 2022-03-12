İran, sınır kapısındaki çalışma saatlerini uzattı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in girişimleri sonuç verdi

– İran, 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla sınırda yoğunlukların yaşanmaması adına Razi Sınır Kapısı'ndaki çalışma süresini uzattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Nevruz Bayramı dolayısıyla sınırda yoğunlukların yaşanmaması adına İranlı yetkililerle görüşmüştü. Görüşmeler sonucu Razi Sınır Kapısı'ndaki çalışma süresinin uzatılması, Van’a gelen İranlı turistlere rahat bir nefes aldırdı. Nevruz öncesi sınır kapısındaki yoğunluğa takılmak istemeyen İranlı turistler, Razi Sınır Kapısı’ndan Van’ın Kapıköy Gümrük Kapısı’na geldi. Burada işlemlerini kısa sürede tamamlayan İranlı turistler, kapıdaki çalışma sürelerinin uzatılmasından memnuniyet duydu.



“İranlılar için çok iyi hareket”

İHA muhabirine konuşan Fati isimli turist, alışveriş yapmak için Türkiye’ye geldiklerini belirtti. Koronavirüs dolayısıyla son iki yıldır gelemediklerini ifade eden İranlı turist, sınır kapısındaki sürenin uzatılmasının İranlılar için iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle Van’a gelen bir başka turist Eliza Mestçizade ise Türkiye’yi çok sevdiklerini ve sürekli seyahat ettiğini dile getirdi. Mestçizade, sıkılmadan rahat bir şekilde geçiş yaptıklarını ifade etti. Baba Mestçizade de sürenin uzatılması ve sınır kapılarındaki düzenlemelerden dolayı geçişlerin rahat olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 1529 Mart günlerinde düzenlenecek ’Van Shopping Fest’ için tüm hazırlıklar tamamlandı. Nevruz’u Van’da geçirmek isteyenler için yapılacak Shopping Fest ile kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması hedefleniyor.

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