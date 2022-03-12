Van'da 373 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Barış KUL/ VAN, (DHA)VAN'da, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 373 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, aralıksız çalışma yürütüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçeler olan Edremit ve Tuşba ile İran sınırındaki Saray ilçesi dışında 10 ilçeye bağlı 133 mahalle ve 240 mezanın yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı da uyardı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-03-12 10:11:11
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