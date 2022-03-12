Trafik Denetlemeden, stiklal Marşı etkinliği

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Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın Kabulü ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliklerinin 101. yılı kapsamında; ilimiz Edremit ilçesine bağlı Erdemkent İlkokuluOrtaokulunda öğrencilerin katılımıyla İstiklal Marşımız okunmuş, ayrıca Zeve Şehitliği ziyaret edilerek anma programı düzenlenmiştir” denildi.

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