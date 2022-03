Başkan Say’dan, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Say, mesajında, “İstiklâl Marşı Şairi’ unvanı alan Mehmet Akif Ersoy, var olma savaşı verilen günlerde, tarifsiz bir duygu yoğunluğu ile yazdığı marşla Türk Milletinin gönlünde taht kurmuştur. Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. Bu nedenle gençlerimizin İstiklal Marşı’nın anlamını idrak etmesi çok önemlidir. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü, hürriyet aşkımızın en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Aziz milletimizin cesaret, kahramanlık ve mukaddesata verdiği önemi ve eşsiz mücadele azmini abideleştiren merhum Mehmet Akif Ersoy, dizeleriyle tarihe not düşmüştür. Edremit Belediyesi olarak biz de geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Millet Kıraathanemizde milli şairimiz anısına Mehmet Akif Ersoy köşesi oluşturduk. Mehmet Akif Ersoy un “Allah bir daha bu Millete İstiklal Marşı yazdırmasın” sözlerine tüm benliği ile inanan, bu uğurda canlarını feda ederek, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.