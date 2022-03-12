Van'da “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı

İHA

Van'da “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı

Van’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.
Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösterimi ile devam eden programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı.
Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İstiklal Marşı ruhunun iyi idrak edilmesi gerektiği konusunda gençlere mesaj verdi. Vali Bilmez, “Bugün Ukrayna’da yaşanan olayı gözlerinizin önüne getirin. Rusya, Ukrayna’yı düşük yoğunlukta bir saldırıya maruz bırakmıştır. Ancak devletimiz ve milletimiz, yüz yıl önce dönemin bütün güçlü devletleriyle mücadele etmiştir. Devletimizin imkanları da bugünkü Ukrayna gibi değildi. Uzun bir savaşın sonucunda yorgun düşmüştü ve Şerif Hüseyin gibi batıyla işbirliği konumunda olan Arabistan hayaliyle bizi içerden parçalamaya çalışan kişilerin varlığı ise ayrı bir sıkıntıydı. İşte böyle bir ortamda milletimiz el ele vererek, ülkesini hem düşmanlardan temizledi hem de birliğini, beraberliğini pekiştirdi. İşte İstiklal Marşı bunun zaferidir” dedi.
İstiklal Marşı’nın, Kurtuluş Savaşına çıkma şekli olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ demiştir. Aynı ruhla, hem devletimizin hem milletimizin hem de cumhuriyet değerlerimizin etrafında sonsuza dek kenetlenmeliyiz. O gün bu cumhuriyet olmasaydı; Suriye’ye, Irak’a, Libya’ya ve Afganistan’a bakın da toplumların sonlarının nereye vardığını bir kez daha düşünün. Bugün İstiklal Marşı’nın kabulünü konuşurken, cumhuriyet değerlerinin ne anlam ifade ettiğini her zamankinden daha fazla düşünmemiz ve daha çok sahip çıkmamız lazım.”
Yapılan konuşmaların ardından program daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vali yardımcıları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Say’dan, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet ...
Trafik Denetlemeden, stiklal Marşı etkinliği
YEREL HABERLER Trafik Denetlemeden, stiklal Marşı etkinliği
Van OSB’de müteşebbis heyeti toplantısı
YEREL HABERLER Van OSB’de müteşebbis heyeti toplantısı
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Van'da 373 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 373 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İran, sınır kapısındaki çalışma saatlerini uzattı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in girişimleri sonuç verdi
YEREL HABERLER İran, sınır kapısındaki çalışma saatlerini uzattı Van ...
Tuşba Belediyesi’nden, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden, ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve ...
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, stokçulara karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, stokçulara karşı ...
Vali Bilmez’in İstiklal Marşı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in İstiklal Marşı mesajı
Karayolları ekiplerinin kar mesaisi
YEREL HABERLER Karayolları ekiplerinin kar mesaisi
Yazar-Şair Engin, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar-Şair Engin, öğrencilerle buluştu
Vangölü Aktivistleri Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Vangölü Aktivistleri Derneği ile İl Milli Eğitim ...
Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet ...
İranlı turistler Nevruz için Van'a akın etmeye başladı Vali Bilmez: “Van’a günde 5 bin turist bekliyoruz”
YEREL HABERLER İranlı turistler Nevruz için Van'a akın etmeye ...
Van’da kurumlar arası basketbol turnuvası
YEREL HABERLER Van’da kurumlar arası basketbol turnuvası
Çaldıran’da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bahçesaray’da kar yağışı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da kar yağışı Çatbayır Mahallesi'nde kar ...
Başkale’de 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Başkale’de 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifinde unutulmaya yüz tutmuş ürünler gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor Mimoza ...
Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Yurtlarda kalan gençler için moral gecesi
YEREL HABERLER Yurtlarda kalan gençler için moral gecesi
VATSO Başkanı Kandaşoğlu’ndan Vanspor hassasiyeti
YEREL HABERLER VATSO Başkanı Kandaşoğlu’ndan Vanspor hassasiyeti
Van'da 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.