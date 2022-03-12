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Jiber’den ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı kampanya Jiber 41’inci şubesini Van’da açtı

İHA

Jiber’den ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı kampanya Jiber 41’inci şubesini Van’da açtı

Diyarbakır'ın dünyaya açılan markası JİBER, 41’inci şubesini Van’da açtı. Açılışta özellikle ihtiyaç sahibi çocuklar için oluşturulan ‘bağış sepeti’ büyük ilgi gördü.
Diyarbakır markalarından biri olan ve 25 yıldır üretime devam eden Jiber, 41’inci şubesini Van’da açtı. Van AVM arkasında kurulan mağazanın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, Jiber Van Mağazası Temsilcisi Akif Görgül ile Musa Göğercin ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve protokol üyeleri, mağazayı gezerek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
Açılışta konuşan Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, Van’da bir mağaza açmayı 5 yıl önce planladıklarını ifade ederek ancak bunun bugüne denk geldiğini söyledi. Van’da mağaza açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Oğurlu, “Beni en çok mutlu eden Diyarbakır’dan sonra Van’da mağaza açmak oldu. Burada mağaza sayımızı 45’e çıkarmayı düşünüyoruz. Van bizim için Diyarbakır’dır. Kardeş iki ildir. Biz Irak’ın tamamında varız. Türkiye’de yakın zamanda Midyat’ta mağaza açacağız. Kerkük, Bağdat ve Erbil’de sözleşme imzaladık. Buralarda da Nisan ayı içerisinde mağaza açacağız” dedi.
Ağırlıklı olarak yurt dışında mağaza açmayı düşündüklerinin altını çizen Oğurlu, “25’e yakın ülkeye ürün satıyoruz. Yavaş yavaş rotamızı Avrupa ve Ortadoğu’ya çevireceğiz. Ama tabi dünyada küresel bir kriz var. Biraz daha temkinli davranıyoruz. Ama biz Van için kriz dinlemedik. Bu fırsatı yakalamışken, Van’da bir mağaza açalım dedik” ifadelerini kullandı.
Bünyelerinde şuan itibariyle 600 kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Oğurlu, “İki yıl içerisinde bunu binin üzerine çıkaracağız. Bir iş insanı için en kötü şey önünü görememektir. Eskiden belki sadece ülkemiz ile ilgiliydi. Ama şimdi bu dünya ile ilgilidir. İnşallah bu krizleri atlatır, daha güzel şeyler yaparız” diye konuştu.
Bu süreçte mağaza açmanın risk teşkil ettiğinin farkında olduğunu belirten Jiber Van Mağazası yetkililerinde Musa Göğercin ise “Bazen riski fırsata çevirmenin bir hikayesi vardır. Bununla ilgili çok talep vardı. Kendi çevremizdeki dostlara, arkadaşlarımıza Van’da bulamadığımız ne var diye sorduğumuzda iç giyimle ilgili cevaplar alıyorduk. Tabii burası sadece bayanların girdiği bir yer değil. Erkeklerin, çocukların kısacası ailece alışveriş yapılabilen bir yer burası. Yüzde 96 pamuk olması ve uzun süre kullanılır olması çok iyi bir şey. Ayrıca Jiber, Van’da çok iyi biliniyor. Bölgenin markasıydı ve şuanda uluslararası bir marka haline geldi” dedi.
Jiber Van Mağazasında 30 kişinin istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Göğersin, “30 kişinin çalışması bizim için çok ciddi bir şey. Tabiki risk aldık. Herkes bir yerden bir risk alırsa, sonunu getirmiş olabileceğiz. Akif Görgül arkadaşımızla birlikte burayı düşünürken çok büyük hayalimiz var. Jimer’in belki burada üretim yapmalarını sağlayabileceğiz. Biz sadece burada şube açıp durmayacağız. İnşallah Van için hayırlı olacak ve Van halkının bu markaya da sahip çıkacaklarına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
Açılışta bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Göğercin, “Biz kurban kesme yerine, açılışa büyük maliyet ayırmak yerine dün sevgi evini ziyaret ederek oradaki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bu günde burada açılışa özel çiçek veya çelenk yerine bir bağış sepeti oluşturduk. Çünkü çiçek belli bir süreden sonra bir anlam ifade etmiyor. Güzel bir jest belki ama buraya giren her misafirimiz, her arkadaşımız bir çorap ya da bir iç giyim alarak ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış sepetine atıyor. Biz de bunları daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacağız. Kapı önünde kurban kesmektense, çiçeklerin, çelenklerin toplanıp çöp olmasındansa en azından Jiber ‘in her bir eve, ihtiyacı olan her bir çocuğa dokunmasını istedik” şeklinde konuştu.
Kampanyaya katılan Seyfi Abi isimli vatandaş da, “Biz de katkıda bulunmak için bugün buradayız. Jiber’i de yakinen marka olarak takip ediyoruz. Van’da bu mağazanın açılması bizi mutlu etti. Bu mağaza istihdama da katkı sağlayacak. Bizde bugün dostlarımıza destek olalım diye buradayız. Onların mutluluklarını paylaştık. Çiçek yerine de sepete hediyeler bıraktık. Tabi açılışlara katılırken çiçek ve bu tür hediyeler göndermek güzel ama ben bu yöntemin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sepete bugün hediyemi bıraktım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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