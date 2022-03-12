İpekyolu Belediyesi yolda kalan araçların yardımına koştu

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Van’ın İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Kırsal mahallerde etkili kar yağışı ve tipinin ardından İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bir yandan karla mücadele edilirken, bir yandan da yolda kalanların imdadına yetişti.

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