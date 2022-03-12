‘Süleyman ve Öbürsüler' tiyatro oyununa yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tiyatro Günleri' kapsamında sahnelenen 'Süleyman ve Öbürsüler’ isimli tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Van'da kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde 'Süleyman ve Öbürsüler' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunu, vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

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