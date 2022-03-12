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Van’da ‘Kültür-Turizm-Sanat-Medya Buluşmaları’ toplantısı

İHA

Van’da ‘Kültür-Turizm-Sanat-Medya Buluşmaları’ toplantısı

Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "KültürTurizmSanatMedya Buluşmaları" toplantısının dördüncüsü gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van’ın kültürel, sanatsal ve turistik zenginliklerinin değerlendirmesi ve bunları aktif şekilde tanıtılması amacıyla meslek grupları ve sanat icracılarıyla düzenlediği “KültürTurizm Sanat Medya Buluşmaları”nın dördüncüsü bugün Van İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleşti. Vanlı şair, yazar, ozan ve aşıkların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 30 şair, yazar, aşık ve ozan katıldı. Van’da edebiyat ve sanatın konuşulduğu toplantıda bütün katılımcılar, duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Toplantının açılış konuşmasında konu ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van’ın gezmekle bitmeyen sayısız doğal güzelliklere sahip olduğu kadar derin ve zengin bir kültürel birikimine sahip olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 7 bin yıllık kesintisiz bir geçmişe sahip olan bu güzel kentte dilden dile, nesilden nesle aktarılarak gelmiş zengin bir sözlü kültür geleneği mevcut. Bu geleneğin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya gelerek sahip olduğumuz zenginliklerimizi öncelikle koruma altına almak, gelecek kuşaklara aktarmak ve aktif bir şekilde tanıtımını yapmak için istişarelerde bulunuyoruz. Amacımız, şehrimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtırken olabildiğince geniş bir tabanın görüşlerine başvurmak, ulaşabildiğimiz herkesten fikir alıp çalışmalarımıza zemin hazırlamaktır. Özellikle sözlü anlatı geleneği, şiir ve diğer edebi konularda bu işin mutfağında olan, ürünler ortaya koyan ve bu kültürün gelişmesine katkı sağlayan şair, yazar, ozan ve aşıklarımızın görüşleri bizim için önemlidir. Onlardan alacağımız ilhamla inşallah bu kentin kültürünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmakta başarı elde etmiş olacağız. Bu vesileyle düzenlediğimiz toplantılara katılarak değer katan, fikirleriyle bize yol gösterecek olan bütün şair, yazar, aşık ve ozanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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