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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA

Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 25, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 115, Erciş’te 19, Gevaş’ta 13,Gürpınar 55 ve Tuşba ilçesinde 4 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı olarak yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Pazartesi sabah saatlerine kadar Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney kesimlerinde kar yağışlarının aralıklı olarak yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun şekilde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güney ve güneybatılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetle esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Hakkâri 2, Bitlis’te eksi 2, Van 3 ve Muş’ta 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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