Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Van’ın Özalp ilçesinde bir ailenin evi kısmen çöktü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bağrıaçık Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Can isimli şahsa ait ev, eriyen kar sularının toprağı yumuşatmasıyla kısmen çöktü. İnşaat işçisi olan Faruk Can, eşi ve çiftin 3 çocukları evin çökmesiyle dışarıda kaldı. Aile, geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti.

Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır da mahalleye giderek Can ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu ve kendilerine gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

