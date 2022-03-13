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İpekyolu’nda ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü’ konulu söyleşi

İHA

İpekyolu’nda ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü’ konulu söyleşi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü' konulu bir söyleşi düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünce, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde Kurtuluş Mücadelesi’nin bağımsızlık aynası olan İstiklal Marşı'nı yeniden anlamak ve Mehmet Akif'in fikirlerinin ve hatırasının canlı tutulup nesilden nesile aktarılmasını sağlamak amacıyla 'Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü' programı gerçekleştirildi. Programa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zeki Taştan ile Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda; Prof. Dr. Zeki Taştan Milli Marşımızın dünyadaki diğer milli marşlarla olan farklılıklarını ve tarihsel süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’dan söz ederek Akif’ten öncesi ve sonrası, hayatı ve bilinmeyen yönlerinden söz etti.
Canlı ney dinletisi eşliğinde Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirinin okunması salonda bulunanlar tarafından ilgiyle dinlendi.
Prof. Dr. Zeki Taştan ise Atatürk Sanat Galerisi’nin ilimize kazandırılmış çok önemli bir yatırım olduğuna değinerek, “Bugün Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ hocamızla birlikte İpekyolu Belediyesinin Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlemiş olduğu İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesi ile gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdik. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi sadece sergi amaçlı değil bugün itibari ile konferans amaçlı da kullanılmış oldu. Bu da Atatürk Sanat Galerisi’nin çok amaçlı bir kültür sanat merkezi olduğunu bizlere gösterdi. Konuşmalarımızda marşın kabul edilişi, marşın değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar, o dönemin meclis ruhu, istiklal ve hürriyet kavramları üzerinde durduk. Tabi Mehmet Akif esasında tek başına bir şahsiyet manzumesidir. Onun yazmış olduğu ‘Safahat’ en çok beğenilen ve en çok okunan eserlerinden biridir. Belki de Süleyman Çelebi’nin Mevlidinden sonra en çok okunan şiir kitaplarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Mehmet Akif’in şahsiyet manzumesini tamamlayan iki önemli eser daha vardır. Onlarda biri İstiklal Marşı bir diğeri de genellikle unuttuğumuz Çanakkale Şehitleri’ne adlı şiirdir. Çanakkale Şehitleri’ne adlı şiir esasında İstiklal Marşı’nın hazırlayıcısı mahiyetinde bir şiirdir. Hatta Çanakkale’nin Türk milletinde oluşan milli coşku ve umutla giden yolda yolumuzu aydınlatan bir bayrak gibidir. Mehmet Akif bu iki şiiri de büyük bir coşku ve ruh halinde yazmış önemli bir şairimizdir. Bu vesile ile programda emeği geçen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahım Yaşin, belediye birim müdürleri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, AK Parti İpekyolu Gençlik Kolları Başkanı Furkan Binici ile gençlik kolları üyelerinin katıldığı söyleşi, fotoğraf çekimi ile son buldu.

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