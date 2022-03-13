Enerji dağıtım firması ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.
Ekipler, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş'un kent ve kırsal alanlarda çığ tehlikesine rağmen kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için çaba sarf ediyor. Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için saatlerce yürüyen ekipler, bölge halkının da takdirini topluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.