Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da son 1 haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 ile 13 Mart tarihleri arasındaki 6 ayrı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı tutuklandı, yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada kaçak göçmenler için kullanılan 3 araca da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-03-14 08:54:50
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