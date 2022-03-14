Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

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VAN, (DHA)VAN'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli ile 8 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Emniyette 14 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-03-14 09:02:22



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