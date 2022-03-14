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Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı

DHA

Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı


Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'da, kar yağışıyla kapanan 308 yerleşim yeri yolundan 92'si, ulaşıma yeniden açıldı. Ekipler, 216 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kapalı yollardan 92'si, yeniden ulaşıma açılırken, 216 yerleşim yeri yolu için de ekipler çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2022-03-14 09:26:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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