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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’dan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

İHA

Başkan Akman’dan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bireyin ve toplumun sağlığı için gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının herkesin ortak amacı olması gerektiğini belirtti. Sağlık hizmetlerinin temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Çünkü ‘önce insan’ anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti alması büyük bir önem arz etmektedir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilen reformlarla çağın gereklerine uygun olarak inşa edilen hastaneler, modern tıbbi cihazlar, nitelikli personeli ve insan odaklı hizmet anlayışı ile birlikte sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır” dedi.
Vatandaşın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşması için sağlık çalışanlarına da büyük görevler düştüğünü kaydeden Başkan Akman, “Bu bağlamda Van’ımız sağlık hizmetlerinin sunumunda bölgesinde söz sahibi olup önemli bir misyonu üstlenmiş bulunmaktadır. Nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın da büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.
Gecesini gündüzüne katarak fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle insanların daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor şartlarda dahi görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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