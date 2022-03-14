Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

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– Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan kan bağış aracına gelen askeri personeller kan bağışında bulundu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışının belirli zamanlarda düzenleneceği bildirildi.

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