Van’da Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarıkırmızılı ekibin 21 üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray'ın 21 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.