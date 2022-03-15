Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor. 7-13 Mart'ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1'i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-03-15 08:32:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.