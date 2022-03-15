Ağacan Burak´ın polis olma hayali gerçek oldu



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Ağacan Burak Bel´in (27) polis olma hayali gerçek oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde üniforma giydirilen Bel, polis aracıyla tur attı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olan Ağacan Burak Bel´i Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Mehmetbeyoğlu ziyarette Ağacan Burak´ın polis olma hayali kurduğunu öğrendi. Mehmetbeyoğlu´nun talimatı üzerine Bel ve ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürerek polis üniforması giydirildi. Ağacan Burak Bel, polis aracına bindirilerek ilçede tur attı.

Oğlu Burak´ın küçük yaşlardan beri polis olmak istediğini belirten Nazlı Bel, "Oğlum, polis araçlarını gördüğü zaman imrenerek bakardı. Oğlum bugün bu duyguyu yaşadı. Çok mutlu oldu. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Kaymakamımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-03-15 12:02:45



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