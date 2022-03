Van’da ‘alışveriş festivali’ renkli görüntülerle başladı

Ülkelerindeki 14 günlük Nevruz tatilini değerlendirmek için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Van Shopping Fest” adlı alışveriş festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Van’da kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması amacıyla İranlıların Nevruz tatiline göre ayarlanan 'Shopping Fest' alışveriş festivali start aldı. Korona virüs nedeniyle 2 yıl ara verilen alışveriş festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen festival, birbirinden eğlenceli etkinliklerle 14 gün boyunca dolu dolu geçecek. Bugün valilik önünde kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki etkinlik alanında devam etti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, elektrikli araçla tur attı. Vali Bilmez ve beraberindekiler, sergi alanını gezerek ardından halk oyunları gösterisini izledi.



“Festival uluslararası nitelik kazandı”

Etkinlik alanında bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bugün itibariyle alışveriş ve eğlence festivalini başlattıklarını belirtti. 29 Mart tarihine kadar kentin değişik noktalarında etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Vali Bilmez, “İnsanlarımızın dolu dolu hem eğlendiği hem de alışveriş yapabildiği bir festival dönemine girdik. Festival 2015 yılından bu yana yapılmaktadır. Ancak pandemiden dolayı iki yıl ara verdik. Bugün festivalin yeniden başlamış olmasının heyecanını yaşıyoruz. Her zamankinden daha fazla misafiri ağırlamayı umuyoruz. Hem gelen misafirin hem de Van halkının memnun kalacağı bir sezonun başlangıcını yapmış olacağız. Festivalimiz artık Van sınırlarını aştı. Festival uluslararası nitelik kazandı” dedi.



“TahranVan uçak seferleri her gün olacak”

Festival öncesinden Kapıköy Gümrük Kapısından günlük 2 bin civarında turistin giriş yaptığını anımsatan Bilmez, bu haftadan itibaren bu sayının 5 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. İranlı yetkililerin de kapıda yoğunlukların yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamladıklarını hatırlatan Bilmez, “Çarşamba gününden itibaren TahranVan uçak seferleri her gün olacak. Bizler bu süreçte iyi bir sezon geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Alışveriş festivalinin Van’a hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise kente gelecek olan İranlı misafirlerin güzel bir ortamda dolu dolu güzel günler geçireceklerini kaydetti.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlikler konser ve birbirinden farklı gösterilerle devam etti.

Etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

