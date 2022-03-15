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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı atlet Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Vanlı atlet Türkiye şampiyonu oldu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsun Değer, Bursa’da yapılan Üniversiteler Salon Türkiye Şampiyonası 3 bin metre kategorisinde 8.13’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Bursa’da yapılan Üniversiteler Salon Türkiye Şampiyonasına Van adına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsun Değer, 3 bin metre genç erkekler kategorisinde 8.13'lük derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından geçen hafta Iğdır Üniversitesinde yapılan Ünilig Kros Şampiyonası 10 bin metre kategorisinde elde etmiş olduğu Türkiye ikinciliği derecesiyle Bursa’da düzenlenen Üniversiteler Salon Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Mahsun Değer, genç erkekler kategorisi 3 bin metrede 8.13’lük derecesiyle elde etmiş olduğu Türkiye şampiyonluğu başarısı ile Portekiz’de yapılacak olan Üniversiteler Dünya Atletizm Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Bursa’da yapılan Üniversiteler Salon Türkiye Şampiyonası yarışlarını değerlendiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. En yakın rakibe bile fark attıklarını vurgulayan Esen, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz Türkiye şampiyonluğu derecesi ile Portekiz'de yapılacak olan Üniversiteler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ay yıldızlı formamız ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Farklı tarihler arasında farklı şehirlerde gerçekleştirilen yarışların genelinde çok iyi bir performans sergiledik ve sporcumuz da elinden geleni yaparak ilimize, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye şampiyonluğu derecesi ile dönmeyi başardık. İlimiz adına gelecek vaat eden sporcularımız arasında bulunan Mahsun Değer, katıldığı il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışların sonucunda elde etmiş olduğu böylesi başarılı sonuçlar ile başarı çıtasını her gün biraz daha ileriye taşıyarak ilimizin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sporcumuz ile her gün performans ve özel olarak ilgilenip antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Sporcumuzun almış olduğu derecesi bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu güzel başarılarımızı Portekiz’de yapılacak olan Üniversiteler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da daha başarılı dereceler elde ederek ilimizden daha çok bahsettireceğiz” dedi.

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