Ukrayna’daki savaşta mahsur kalan Vanlı öğrenci ailesine kavuştu

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi sırasında mahsur kalan Vanlı öğrenci, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu ailesine kavuştu.

Ukrayna’nın Sumi şehrinde diş hekimliği okuyan ve savaş nedeniyle 13 gün sığınakta yardım bekleyen Vefa Kiyatmaz isimli öğrenci, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla ilk olarak İstanbul’a getirildi. İstanbul’dan ailesinin ikamet ettiği Van’ın Özalp ilçesine gelen Kiyatmaz, 13 gün boyunca yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

Ukrayna’nın Sumi kentinde diş hekimliği okuyan Vefa Kiyatmaz, bir yıldır Ukrayna’da okuduğunu belirterek, “Yurttaydık, hiçbir şeyden habersiz bomba sesleriyle uyandık. Kaldığımız yer güvenli değildi. Başka bir arkadaşımızın evinde sığınağa yerleştik. Ondan sonra erzak arayışına geçtik. Marketlerin boşaltılmasıyla erzak kuyrukları oluyordu. Bombardıman başladığı zaman sirenler çalıyordu ve sığınaklara giriyorduk. Belediye başkanlığı tarafından anonslar yapılıyordu, sığınaklardan çıkıyorduk. Sumi’de 13 gün esir kaldık. 13 gün sonra bizleri evden almaya Ukrayna’ya ait otobüsler geldi. Şehir dışına kadar bize eşlik ettiler. Oradan Türkiye’ye ait otobüsler bindirildik. Oradan Romanya ve Bulgaristan üzerinden 5 otobüs ve 150 öğrenci ile İstanbul’a geldik” dedi.

Vefa Kiyatmaz’ın ağabeyi Teyfik Kiyatmaz ise kardeşinin Ukrayna’da mahsur kaldığını belirterek, “Kardeşim beni arayarak, ‘abi bizim havaalanı vuruldu’ dedi. Ben de çantasını almasını ve orayı terk ederek daha güvenli bir yere geçmesini söyledim. Kendi imkanları ile arkadaşlarının yanı gitti. Dışişleri Bakanlığımıza ulaştım ve bana ‘bu bir savaştır. En yakın zamanda orada bulunan vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz’ dediler. Hiçbir zaman onlara olan güvenimizi kaybetmedik. İki günde bir görüşüyor bilgi alıyorduk. Yardımcı olanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anne Hürriyet Kiyatmaz da, oğlunun gelmesine sevindiğini belirterek, “O günden beri yatamıyordum. Oğlumla telefonda görüşüyordum. Çok merak ediyorum. Allah devletimize yardım etsin” diye konuştu.

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