Ukrayna´dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuştu



Hakan SARI/ ÖZALP (Van), (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sırasında, Sumy kentinde mahsur kalan Vanlı üniversite öğrencisi Vefa Kiyatmaz (23), ailesiyle buluştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlayınca Ukrayna'nın Sumy kentinde mahsur kalan Diş Hekimliği birinci sınıf öğrencisi Vanlı Vefa Kiyatmaz, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından Van´ın Özalp ilçesine gelerek ailesine kavuştu. Ağabeyi Teyfik ve annesi Hürriyet Kiyatmaz'a sarılarak hasret gideren Kiyatmaz, duygusal anlar yaşadı. Korku dolu günler geçirdiklerini anlatan Kiyatmaz, yurtta kaldıklarını fakat savaşın başlamasıyla birlikte başka bir arkadaşın yaşadığı binanın sığınağına yerleştiklerini söyledi. Marketlerin boşalmasıyla birlikte de erzak arayışına düştüklerini ve uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Kiyatmaz, diğer Türk vatandaşları ile Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından yurda ulaştıklarını anlattı.

Kardeşine kavuşan Teyfik Kiyatmaz, bu süreçte çok endişelendiklerini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımıza maillerle ulaştım, onlar da bize geri dönüş yaptılar ve en yakın zamanda orada bulunan vatandaşlarımızın tahliye edileceğini, sakin olmamamızı söylediler. Hiçbir zaman onlara olan güvenimizi kaybetmedik. Sürekli görüşüp bilgi alıyorduk. Yardımcı olanlara teşekkür ederim" dedi.

Oğluna kavuşan Hürriyet Kiyatmaz ise, "Oğlum kazası belasız geldi. O günden beri yatamıyordum. Oğlumla telefonla görüşüyordum ama çok merak ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-03-15 17:03:52



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