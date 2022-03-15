Öğrenciler Van Müzesini gezdi

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Van Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" faaliyeti kapsamından öğrenciler müzeyi gezdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" isimli faaliyet kapsamında Edremit ilçesinde bulunan Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri Van Müzesini gezdi.

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