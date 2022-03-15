Başkale'de mahalle yoluna 4 çığ düştü



Harun AKSU/BAŞKALE (Van)(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinin Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasına düşen 4 çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı; elektrik direkleri devrildi. Ekipler yolun tekrar açılması için çalışma başlattı.

Başkale'ye merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Esenyamaç ve Sualtı Mahalleleri arasındaki Dereboyu Mezrası mevkisine 4 çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, düşen kar kütleleri nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, çığ nedeniyle elektrik direklerinin devrildiğini söyledi. Korkmaz, "Yola 4 yerden çığ gelmiş. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece elektik direkleri devrilmiş ve yol ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri şu anda çalışıyor ve en kısa sürede yol tekrar ulaşıma açılacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-03-15 22:45:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.