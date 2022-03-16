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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

DHA

Van'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı


VAN, (DHA)VAN'da, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları yeniden açmaya çalışırken, Başkale'nin Sualtı Mahallesi yoluna önceki gün düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalara çığ riski nedeniyle ara verildi. 
Kentte dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkezde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla da kaldırımlar temizlenmeye başlandı. Okulların tatil edildiği kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kent genelinde 300 araç ve 700 personelle çalışma yürüten ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
AMBULANS YOLDA KALDI
Gürpınar'a bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Bunun üzerine karla mücadele ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı yol açma çalışmasıyla ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Kar yağışı nedeniyle Erciş, Gürpınar, Başkale, Çatak, Özalp, Çaldıran, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerinde kapalı olan mahalle yollarının açılması için çalışan ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı da kurtardı.
ÇALIŞMALARA 'ÇIĞ RİSKİ' ARASI
Öte yandan Başkale'nin Sualtı Mahallesi yolunda, önceki gün 4 farklı noktaya düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı. İş makinelerinin boyunu aşan karda yapılan çalışmalara, çığ riski nedeniyle ara verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-03-16 11:17:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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