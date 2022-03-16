Van’da 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinliği

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi, çocuklara balığı sevdirmek ve faydaları hakkında bilinçlendirmek amacıyla 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının ‘Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı’ ilan edilmesiyle Edremit ilçesinde 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinliği kapsamında lise öğrencilere balık ekmek dağıtıldı. AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş katıldığı programda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir tarafından öğrencilere balık tüketilmesinin önemi ve faydaları hakkında bilgiler verildi.

Burada konuşan AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas da, amaçlarının balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizi balık tüketmesi konusunda teşvik ederek, ilimizde balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bakanlığın talimatları çerçevesinde yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek amaçlı bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Amacımız, çocuklara balığı sevdirmek, teşvik etmek, balık tüketimi konusunda farkındalık sağlamaktır" dedi.

Van Gölü’nde yaşayan ince kefali balığı için uygulanan avlanma yasağının uygulandığı tarihleri hatırlatan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Balık tüketmek önemlidir. Balık gerçekten çok sağlıklı bir gıda, çocukların bu sağlıklı gıdaya ulaşması adına bizde belediye adına burada bulunduk. Birleşmiş Milletler Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyemiz ortak bir etkinlik düzenledi. Sizlerin burada olması bizleri mutlu etti. 15 Nisan ile 15 Temmuz talihleri arasında balık avlamayacağız. Avlanan balığı da asla tüketmeyeceğiz” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu etkinlikte öğrencilere ekmek arası balık ikram edildi.

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