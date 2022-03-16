Ödünç aldığı minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı minibüsle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen Ş.K. idaresindeki minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Minibüste yapılan kontrollerde ülkeye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü Ş.K. ise Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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