Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

Van ve Şırnak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından Van merkezli ve Şırnak’ta operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 191 bin 300 TL para (poşete sarılı vaziyette), 1 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 43 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerden oluşan bez parçası, 11 adet tam altın, 22 adet cep telefonu, 21 adet sim kart ve 6 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.