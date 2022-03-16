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Van merkezli 2 ilde terör operasyonu: 20 gözaltı

DHA

Van merkezli 2 ilde terör operasyonu: 20 gözaltı


VAN, (DHA)VAN merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 191 bin 300 TL, silah, mühimmat, altın ve cep telefonları ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, kanuna muhalefet ettiği, terör örgütüne üye olduğu, bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli olarak Şırnak'ta da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 191 bin 300 TL, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 3 bez parçası, 11 tam altın, 22 cep telefonu, 21 SIM kart ve 6 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-03-16 17:38:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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