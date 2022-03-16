Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı ‘hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para’ konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit sahil bandı üzerinde bulunan esnafı ziyaret edilerek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı.

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