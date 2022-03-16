Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yerleştirildiği eve yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir apartmana baskın yaptı. Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-03-16 20:37:54



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