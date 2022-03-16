Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçeside aniden rahatsızlanan Hüsnü Oktay (56) için yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Oktay, devreye UMKE ekiplerinin girmesiyle yaklaşık 6 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Van'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi Kayrakdere Mezrası'nda oturan Hüsnü Oktay, vücut uyuşukluğu ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Oktay'ın yakınları 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. Hemen yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince, devreye UMKE ekipleri girdi. Paletli araçlarla hastaya ulaşan ekipler, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hüsnü Oktay'ı yaklaşık 6 saatin sonucunda hastaneye ulaştırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Gülay KUYUCU

2022-03-16 21:09:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.