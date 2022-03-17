Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili’nin kurtuluş, af, merhamet ve mağfiret gecesi olduğunu söyledi.

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Akman, “Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Berat Kandili’nin Cenabı Allah’ın kendisinden af dileyenleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği önemli gecelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Akman, “Kandiller; birlik, beraberlik ve manevi duyguların arttığı gecelerdir. Bu önemli geceler; aynı zamanda manevi iklimiyle gönüllerimizi de aydınlatarak zihinlerimizi berraklaştırmaktadır. Ramazanı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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