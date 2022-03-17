Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayları mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bugünlerde, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Böyle mübarek gün ve gecelerde, Yaradan’dan sevgi, merhamet ve af niyaz ederken insani ilişkilerimizde hoşgörüyü esas almak, iyiliklere, güzelliklere, hayra ve barışa atılmış en önemli adımdır. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşma özelliklerinin doruğa çıktığı kandil geceleri, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürümeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer siz Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni kutluyor, milli birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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