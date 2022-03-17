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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı

İHA

Yolda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı

Van’ın Erciş ilçesinde tipi ve kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler, 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Taşlıçay ile Dinlence mahalleleri arasında içinde hastaların da bulunduğu araçlar tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kalındı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolu açarak kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkardı.
Sürücülerden Bayram Dağ, Dinlence Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, “Taşlıçay Mahallesi'nde misafirlerimi almaya gitmek için yola çıktım. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldık. Belediyeyi aradık ve ekipler gelip yolumuzu açtı. Allah belediyemizden razı olsun” dedi.
Sürücülerden Şakir Zorlu ise Çimenli Mahallesi’nde yaşadığını belirterek, “Hastamız vardı. Geldik ve yolda mahsur kaldık. Belediyeyi aradık ve gelen ekipleri bizi kurtardı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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