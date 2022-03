Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da düzenlenen, 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve sorunların çözüm yolları değerlendirildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün yıllardır maruz kaldığı kirliliğin önüne geçmek için herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın organizasyonuyla, 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, bir otelde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van'a bağlı ilçelerin belediye başkanları, Bitlis'in Tatvan, Adilcevaz, Ahlat Belediye başkanları, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

'GELECEK NESİLLERE MAVİ BİR VAN GÖLÜ BIRAKMALIYIZ'

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Van Gölü´nün kapsamlı olarak konuşulmasının önemli olduğunu ifade etti. Van Gölü´nün geçmişten bugüne gelen maviliğinin, gelecek nesillere aktarılmasının büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Bir taraftan da hem Van Gölü, hem de bölgemizdeki doğanın yavaş yavaş kirlendiği, kirlenen ve elden çıkan bir doğanın ileride imkan dahi olsa geri gelemeyeceğinin bilinciyle hep birlikte buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız bölgenin korunması için genel bir talimat verdi ve değerli eşleri Emine Hanımefendi de Van havzasının korunması için ne gerekiyorsa bu çalışmaları himaye etmek üzere kendine görev edindi ve bunu Türkiye'de basınla paylaştı. Kendi adına, bu işleri koordine etmek üzere eski milletvekillerimizden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Gülşen Orhan görevlendirildi. Bölgede 2 yıldır çeşitli çalışmalar yapılıyor. Korunması gereken bazı alanlarımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından peyderpey ilan edildi, koruma altına alındı. Ama Van Gölü, Van çevresinde kirlenmenin önüne geçmek, kirlenmiş doğayı tekrar temiz tutmak, hem evsel atıklar açısından hem atık suların çevrede yarattığı tahribatın önüne geçmek için çalışmalar yürütülüyor. Denizde yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin özellikle hem akarsularımızda, hem de göl sularımızda meydana getirdiği kirliliğin önüne geçmek için neler yapabileceğiz, neler yapmalıyız? Bütün paydaşlarla Van Gölü'nün gelecek nesillere tertemiz aktarmak ve bölge ekonomimize kazandırmak için çalışacağız."

'VAN GÖLÜ'NE EL BİRLİĞİYLE SAHİP ÇIKALIM'

Kirlilik konusunda epey yol alındığını anlatan Vali Bilmez, "Hem katı atık bertaraf tesisi, hem bütün çöplerin depolanıp bertaraf edilmesi, hem hayvan gübrelerinden enerji elde edilmesi, bunun için Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları var. Ahırların yıkımı konusunda Van halkının, özellikle Van gençlerinin verdiği destek gerçekten bize umut oldu. Yani ahırları yıkarken alabileceğimiz tepkiden korkarken, tam tersine her yıkılan ahır için belediyelerimiz dua aldı, alkış aldı. Onun için çevre konusunda bizim daha ciddi bir desteğe ve baskıya da ihtiyacımız var. Bu süre zarfında bize katkı sunabilecek herkesin fikirlerine de ihtiyacımız var. Bu doğayı bir kurumun koruması mümkün değildir veya sadece devlet kurumlarının koruması da mümkün değildir. Yediden yetmişe kadar bütün vatandaşlarımızla, kurumlarımızla, STK'larımızla, siyasi partilerimizin desteğiyle hep birlikte doğamıza sahip çıkacağız. Önümüzdeki yüzyıl suyun, temiz havanın en değerli, en aranan şey olduğu görülecek. Bu yönüyle de bölgemiz belki dünyanın en zengin bölgesi. Bugün belki daha konforlu bir yaşam için Batı'ya göç eden insanlarımızın, inşallah yakın bir gelecekte, daha konforlu bir yaşam için tercih edeceği bölgenin, bölgemiz olacağından hiçbir şüphemiz yok. Onun için bölgemize sahip çıkalım. Bölgemizin keşfedilmeyi bekleyen dünya kadar güzellikleri var. Ne olur bunları da ortaya hep beraber çıkartalım, dünyaya da tanıtalım. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerden 'Van Canavarı'na hepsini tanıtalım. Van'ı bir inanç turizmi merkezi yapmalıyız. Kentimizde hoşgörü iklimini hakim kılmamız gerekiyor. Van bir şehri ifade etmiyor, Van bir bölgeyi ifade ediyor. Van dediğimizde içinde Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Şırnak da var. Van, bir yörenin kültürünün adıdır. Onun için Van'a sahip çıkacağız. Van'da yatırım yapan her iş insanımız, bizim için en köklü olan odur. Kim Van'ın doğasına, çevresine sahip çıkarsa en has Vanlı da odur" dedi.

'HER ŞEY VAN GÖLÜ İÇİN'

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise bütün bileşenleri ve çalışanlarıyla Van Gölü'nün korunması için bilgi alışverişinde bulunacaklarını belirterek, "Van Gölü ile ilgili ortaya çıkan olumsuzları gidermek, daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabilirizi ortaya koymak üzere bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci Van Gölü tertemiz olana kadar devam ettireceğiz ama ondan sonra da korumayı nasıl devam ettireceğimizin çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz. Güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızın selamlarını iletiyorum. Biz bakanlık olarak hem çevre eğitimlerine yönelik, hem Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'müz, hem de diğer birimlerimizle Van Gölü'nün korunmasıyla ilgili yerel yönetimlerimize destek ve kamu idaresi organizasyonları noktasında bütün gayretlerimizi ortaya koyacağız. Kısa sürede Van Gölü'müzün bu güzelliğini daha nasıl koruyabilirizin çalışmasını yapmış olacağız" diye konuştu.

'ÇALIŞMAYA DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Başdanışması Gülşen Orhan da 2 yıldır 'Van Gölü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, "Biliyorsunuz çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütüyoruz. Bizler de koordinasyonunu yapmaya çalışıyoruz. Kurumlarımızla, STK'larımızla ve belediyelerimizle, el birliğiyle, beraberce güç birliği yaparak bu çalışmayı yürütüyoruz. Van Gölü'nün kirlilik kaynaklarından en büyüklerinden bir tanesi olan kirli atık su kaynağımız mevcuttu. Bunu bertaraf ettik, Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte. Geçen sene 'Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'miz devreye girdi. Daha sonra 'Van Entegre Katı Atık Tesisi' ve birçok merkezde de istasyonlar devreye girdi. Bu bizim için sevindirici 2 önemli unsur oldu. Bu çalışmaya destek veren kurum ve STK'larımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-03-17 13:05:56



