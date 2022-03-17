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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı olağan toplantısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı, büyükşehir belediyesinde gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, merkez ilçe belediyeleri ve AFAD yetkilileri ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 9 gündem maddesi ve 7 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri (H), M plakalı minibüsler, V plakalı minibüsler, S plakalı okul servis araçları, T plakalı ticari taksiler ile belediyeye ait deniz otobüslerin ve özel gemi araçlarının artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı mahallelerde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması, toplu taşıma ihtiyacı bulunan mahalleler için toplu taşıma ihalesi yapılması talebi, il sınırları içinde elektrikli skuter (eskuter) işletmeciliği yapmak için izin talebi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe merkezlerine bağlı mahallelerde toplu taşıma (minibüs) ihtiyaçlarının karşılanması talebi, Van Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) işleticisi ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketinin artan maliyetlerden dolayı akıllı kart ücretleri, kişiselleştirme hizmeti ücreti ve vizeleme ücretinin artırılması talebi ile muhtelif yerlerde geçiş yolu izin belgesi talepleri gibi konular konuşuldu.
Toplantıda ayrıca vatandaşlardan ve kurumlardan gelen hız kesici talepleri başta olmak üzere 7 alt komisyon raporu da görüşüldü. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in onayına sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.
Toplantı, katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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