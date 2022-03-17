Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan, mesajında, “Bağışlanma, af ve şefaat gecesi olan Berat Kandili; ülkemize ve tüm İslam Alemine mübarek olsun. Ramazan ayının müjdecisi olan bu önemli gecenin daralan kalplere bir aydınlık, zor durumda olanlara bir kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak zorda darda olan vatandaşlarımızla dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalı, birbirimizi sevmeli; kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız.

Bu anlamlı gecenin tüm dünyada savaşların son bulmasına vesile olması duasıyla, birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur ortamının hakim olduğu yeni bir dünyanın kurulması inancıyla, yapılan ibadet ve duaların Hak katında makbul ve hayırlara vesile olmasını diliyor; İslam Aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutluyorum" dedi.

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