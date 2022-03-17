Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik berat kandil programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kadınlara yönelik kandil programı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camii’nde mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programda hafızlar Kur'anı Kerim ve ilahiler okurken, kadınlar ise edilen dualara eşlik etti. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlidi Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.
Cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini ifade eden, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.