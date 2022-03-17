Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılımıyla Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Denetimli Serbestlik Manevi Rehberlik Biriminde görevli Vaiz Fadıl Sizcan tarafından Yasini Şerif okunup, şehitler için dua edildi.

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