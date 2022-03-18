Başkan Akman’dan ‘18 Mart’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 18 Mart tarihinin vatan topraklarını savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

‘18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Çanakkale Zaferi’nin bir milletin verdiği var olma mücadelesi olduğunu söyledi. 107 yıl önce itilaf kuvvetlerine karşı istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Başkan Akman, “Tarihte benzerine az rastlanılan Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur” dedi.

Bu milletin Çanakkale de gösterdiği olağanüstü mücadele, vatanı ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini dosta düşmana göstermiş olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten bu aziz millet, 107. yıl önce olduğu gibi bugün de ve yarın da vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma azim ve kararlılığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

En büyük görevleri, atalarından kendilerine emanet edilen vatanı gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde teslim etmek olduğunu anlatan Başkan Akman, “18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bir an bile düşünmeden bu vatan için feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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