Van’da Urfa sıra gecesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da Urfa sıra gecesi

İHA

Van’da Urfa sıra gecesi

Van’da Black Daisy Kafe Restaurant tarafından Urfa Sıra Gecesi düzenlendi.
Black Daisy Kafe Restaurant tarafından düzenlenen sıra gecesinde, vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Kimi türkülerle duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, kimi türkülere ise eşlik edip oynadı.
Geceyle ilgili açıklamada bulunan İşletme Sahibi Mehmet Avcı, “Black Daisy ailesi olarak üçüncü yılımıza girdik. Hayalimizde hep bir sıra gecesi yapmak vardı. Ama pandemi nedeniyle çoğu zaman kapalı kaldık. Bu sene bu sıra gecesini yapmak istedik. On gündür hazırlıklarımızı yaptık. Bütün Van halkını davet ettik. Güzel bir rağbet var. İnşallah hayırlı olur” dedi.
Black Daisy olarak ileriki zamanlarda farklı etkinlikler ve farklı yörelere ait geceleri düzenlemeyi düşündüklerini belirten Avcı, “Bizler Urfa Sıra Gecesi ile başladık ama ileriki süreçte Van Oturma Gecesi başta olmak üzere farklı yörelere ait geceleri yılda bir defa bile olsa düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun yanında yine farklı etkinlikler yapacağız” ifadelerini kullandı.
Gecede vatandaşları farklı sürprizlerin beklediğini de sözlerine ekleyen Avcı, “Geceye özel Urfa yöresine özgü müzikler, oyunlar ve yemek çeşitleri yer alacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise farklı sürprizlerimiz olacak” diye konuştu.
Vatandaşlar ise bu tarz gecelerin sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, böyle bir geceyi düzenleyen Black Daisy yönetimine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Aydın’dan ’18 Mart’ mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın’dan ’18 Mart’ mesajı
Başkan Akman’dan ‘18 Mart’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘18 Mart’ mesajı
Çatılarda oluşan 3 metrelik buz sarkıtları tehlikeye neden oluyor
YEREL HABERLER Çatılarda oluşan 3 metrelik buz sarkıtları tehlikeye ...
Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don ...
Van Shopping Fest kapsamında dengbêjler sahne aldı
YEREL HABERLER Van Shopping Fest kapsamında dengbêjler sahne aldı
Van'da Berat Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Van'da Berat Kandili idrak edildi
Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği
YEREL HABERLER Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma ...
Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik berat kandil programı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik berat ...
Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan Berat Kandili mesajı
Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı
Tuşba Belediyesinden kadınlara yönelik kandil programı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden kadınlara yönelik kandil ...
Erciş’te ‘okul güvenliği’ toplantısı
YEREL HABERLER Erciş’te ‘okul güvenliği’ toplantısı
Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı
YEREL HABERLER Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' ...
Türkiye’de gündem olan market sahibinin sıvı yağ yüklü tırları Van’a geldi
YEREL HABERLER Türkiye’de gündem olan market sahibinin sıvı yağ ...
Vali Bilmez: “Van'a sahip çıkalım” Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı toplantısı
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Van'a sahip çıkalım” Van Gölü Havzası ...
Yolda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor
YEREL HABERLER Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor
Kaymakam Aydın’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın’dan Berat Kandili mesajı
Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı
Van'da 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
VATSO Başkanı Kandaşoğlu’ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi
YEREL HABERLER VATSO Başkanı Kandaşoğlu’ndan 'fiyat farkı' ve ...
Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
Başkan Aslan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Berat Kandili mesajı
Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.